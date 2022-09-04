Sevişler Barajı'na balık tutmaya giden 62 yaşındaki Asım Aydın , gölün dibine takılan oltasını kurtarmak için suya girdi. Aydın'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören diğer balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi.

Kaynak: AA

Manisa, Aydın, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da bir kişi baraj gölünde boğuldu - Son Dakika

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