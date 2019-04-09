Manisa'nın Soma İlçesinde Tarım İşçilerini Taşıyan Araç Kaza Yaptı.
37 dakika önce
Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:19 Kaynak: İHA
'nın Soma
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. Seyir halindeyken otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. - MANİSA
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