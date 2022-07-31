SAĞ KURTARILAN İBRAHİM COŞKUN, 'BİR ANDA PATLADI' - Son Dakika
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SAĞ KURTARILAN İBRAHİM COŞKUN, 'BİR ANDA PATLADI'

31.07.2022 11:24
SAĞ KURTARILAN İBRAHİM COŞKUN, 'BİR ANDA PATLADI'

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir kömür ocağında şlam (çamur) havuzunun çökmesi sonrası meydana kazada çamur içinde yan yatan kamyon sürücüsü İbrahim Coşkun (47), itfaiyenin müdahalesiyle sağ kurtarılırken, havuzdan akan tonlarca çamurun altında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir (63)...

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir kömür ocağında şlam (çamur) havuzunun çökmesi sonrası meydana kazada çamur içinde yan yatan kamyon sürücüsü İbrahim Coşkun (47), itfaiyenin müdahalesiyle sağ kurtarılırken, havuzdan akan tonlarca çamurun altında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir (63) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazadan sağ kurtulan kamyon şoförü İbrahim Coşkun, halen olayın şokunu yaşadığını belirtip, Bir anda patlama oldu dedi.

Kamyon şoförü Coşkun'u kurtaran ekibi yöneten Manisa İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise İhbar gelir gelmez, arkadaşlarımızla olay yerine gelerek yan yatan kamyon şoförüne merdiven ile uzanarak kurtardık. Diğer operatörü arama çalışmaları sürüyor. Havuz oldukça büyük içine girilmiyor. Dalgıçlar da içine giremedi. Kepçeler ve kamyonlar çalışıyor. İnşallah en yakın zamanda kendisine ulaşıp, kurtarmayı hedefliyoruz dedi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İş kazasının meydana geldiği maden sahasında incelemelerde bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Burada istenmeyen bir hadise ve iş kazası meydana geldi. Şlam havuzu patlamasında ne yazık ki kepçe operatörü İbrahim Demir'in, kepçenin kabininin içerisinde olduğu söyleniyor. Aradan 8 saat geçmesine rağmen yapılan müdahaleler yeterli değil. Daha güçlü bir işaretin gelmesini istiyoruz. Allah'tan ümit kesilmez ama her geçen sürede ümitlerimizi kırıyor. İş kazasının olduğu yerde mutlaka bir ihmal vardır ki kaza olmuştur. Savcı ve kaymakam ile görüştüm. Soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın takipçisi olacağız dedi.

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KÖMÜR OCAĞINDA ŞLAM HAVUZU ÇÖKTÜ; KAYBOLAN KEPÇE OPERATÖRÜ 29 SAATTİR ARANIYOR KÖMÜR OCAĞINDA ŞLAM HAVUZU ÇÖKTÜ; KAYBOLAN KEPÇE OPERATÖRÜ 29 SAATTİR ARANIYOR Manisa'da çamur altında kalan işçiyi arama çalışması sürüyor Manisa'da çamur altında kalan işçiyi arama çalışması sürüyor
Kaynak: DHA

İbrahim Coşkun, İbrahim Demir, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAĞ KURTARILAN İBRAHİM COŞKUN, 'BİR ANDA PATLADI' - Son Dakika

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