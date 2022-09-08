Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

08.09.2022 08:54
Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangını yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangını yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün Kızılören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan, rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayılan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahaleyle yaklaşık 6 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Ekipler gece boyunca müdahale ettikleri yangını, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangına 11 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 10 dozer ve 4 su tankeri, 4 TOMA, 22 itfaiye ekibi müdahale etmiş, alevlerin yaklaştığı kırsal Heciz Mahallesi'nde bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli bölgelere taşınmıştı.

Ayrıca Soma'da dün öğle saatlerinde Adil Mahallesi yakınlarında çıkan diğer orman yangını da ekipler tarafından söndürülmüştü.

YORUMLAR
500
Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi Yangın bölgesine Kızılay'dan destek Yangın bölgesine Kızılay'dan destek Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:35:31. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement