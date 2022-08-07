Manisa'daki orman yangınına müdahale sürdü - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangınına müdahale sürdü

07.08.2022 07:23
Manisa'daki orman yangınına müdahale sürdü

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için yürütülen çalışmalar devam etti.

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için yürütülen çalışmalar devam etti.

Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 19.30'da başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Yangına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ve 4 helikopterle destek verdi.

Gece süren çalışmalarda yer ekiplerinin yanı sıra gece görüşlü 2 helikopter de kullanıldı.

Havanın aydınlanmasıyla hava ekiplerinin sayısı 10 helikopter ve 2 uçak olarak artırıldı.

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Soma'da orman yangını (2) Soma'da orman yangını (2) Soma'da orman yangını ile mücadeleye devam ediliyor Soma'da orman yangını ile mücadeleye devam ediliyor
Kaynak: AA

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki orman yangınına müdahale sürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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