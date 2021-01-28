Manisa'nın Spil Dağı karla kaplandı - Son Dakika

Manisa'nın Spil Dağı karla kaplandı

28.01.2021 14:46

Manisa'nın Spil Dağı karla kaplandı Vatandaşlar Spil Dağı'na akın etti konaklama tesisi doldu Manisa'nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar da kar keyfi yapmak için Spil Dağı Milli Parkı'na akın etti.

Manisa'nın Spil Dağı karla kaplandı

Vatandaşlar Spil Dağı'na akın etti konaklama tesisi doldu

MANİSA - Manisa'nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar da kar keyfi yapmak için Spil Dağı Milli Parkı'na akın etti.

Manisa'nın 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşların kar keyfi yapmak için akın ettiği Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan konaklama tesisinde de doluluk yaşandı. Kış aylarında yüzde 90'ın üzerinde doluluğa çıkan tesiste vatandaşlar hem kar keyfi yapıyor hem de dağın güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Konaklama tesisine oğlu Rüzgar Kasırga ile birlikte gelen Doğa Fotoğrafçısı Evren Kasırga, "Spil'e kar yağdığını gördüğümüzde oğlum Rüzgar ile birlikte buraya geldik. Biraz fotoğraf ve video çekmeye geldik. Hava soğuk ama çok keyifli bir ortam. Evde kalıyoruz. Evlerden de son 2 tane kalmıştı, birini biz tuttuk. Bayağı da yoğun burası çok güzel. Herkese ziyaret etmelerini tavsiye ederim" dedi.

Spil'deki kar manzaralarını fotoğraflamak için gelen fotoğrafçı Turgay Duyar, "Spil'e kar yağacağı bilgisini zaten almıştık meteorolojiden. Kar yağmasını bekledik. Öğlenden beri buradayız. Nihayet bu güzel manzarayı gördük. Umut ediyorum ki İzmir ve Manisalı bölge sakinleri bu güzelliğin tadını çıkarır. Çok güzel beyaz fotoğraflar çıkıyor" diye konuştu.

Kar yağışıyla beraber Spil'in tüm güzelliğinin ortaya çıktığını belirten Spil Dağı Milli Parkı İşletme Müdürü Sertan Taş, "Spil'in güzelliği kar yağışıyla beraber daha çok ortaya çıkmaya başlıyor. Tabi Spil'in tüm doğa güzelliği ortaya çıkmış durumda. Şu anda orman köşk evlerinde doluluk oranı çok aşırı talep var. Bugün itibariyle tüm evlerimiz dolu. Hafta sonu da tüm evlerimiz dolmuş durumda. Hatta bir çok misafirimizi de yerimiz olmaması nedeniyle geri çevirdiğimiz oluyor. Ancak günübirlik ziyaretçilerimiz buranın keyfini yaşayabilirler. Bölgemizde kar alan en önemli merkez burası olduğu için İzmir'den de Manisa'dan da ziyaretçilerimiz geliyor. Ancak Manisa yolunda devam eden çalışmalardan dolayı ve belediye bu konuda hassasiyet gösteriyorlar ama zaman zaman o bölgenin daha çok yağış almasından dolayı sıkıntılar yaşadığımız zamanlar oluyor. Manisa yolundaki sıkıntılardan kaynaklanan zaman zaman yolun kapanması ve ya emniyet açısından yolun kesilmesi nedeniyle zaman zaman Manisalı misafirlerimiz açısından zorluk çekiliyor. Umarım önümüzdeki zamanlarda yol problemi ortadan kalkarsa Manisa halkının kendilerine ait Spil'in bu güzelliğinden daha çok faydalanmalarını sağlayabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Manisa'nın Spil Dağı karla kaplandı
Manisa'nın Spil Dağı karla kaplandı
Manisa'nın Spil Dağı karla kaplandı
Manisa'nın Spil Dağı karla kaplandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Manisa'nın Spil Dağı karla kaplandı - Son Dakika


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