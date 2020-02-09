Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde - Son Dakika

Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde 87 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin ilk anonim şirketleri arasında yer alan "Tasarruf İplik", bugün 242 ortağıyla bölgedeki halı fabrikalarına iplik üretmeyi sürdürüyor.

Manisa'nın tarihi iplik fabrikası 87 yıldır üretimde, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde 87 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin ilk anonim şirketleri arasında yer alan "Tasarruf İplik", bugün 242 ortağıyla bölgedeki halı fabrikalarına iplik üretmeyi sürdürüyor.

El dokuma halılarıyla meşhur Demirci'de 1928 yılında bölgenin iplik ihtiyacını karşılamak amacıyla "Tasarruf İplik" adında kooperatif kuruldu.

Yaklaşık 5 yıl geleneksel yöntemlerle iplik üreten kooperatif, 1933 yılında anonim şirkete dönüştü. Bu tarihten sonra elle iplik üretiminden vazgeçen firma, yurt dışından makine satın alarak fabrikasyona geçti.

Bölgedeki girişimcilerin ortak olduğu Tasarruf İplik'te, geçen sürede makine sesi hiç susmadı.

Demirci Atıf Akın Caddesi'nde 4 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren firma, 87 yıl önce alınan makinelerle iplik üretiyor. Sadece arızalanan parçaların yenisiyle değiştirildiği işletmede halen 15 kişi çalışıyor.

Şimdiye kadar 500 kişinin emekli olduğu firma, yıllık ortalama 240 ton iplik üretiyor.

Açılış belgesi fabrikada sergileniyor

Şirketin yönetim kurulu üyesi Hakkı Gümüşdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tasarruf İplik'in Türkiye'nin ilk 10 anonim şirketinden biri olduğuna işaret etti.

İstihdam ve ekonomik anlamda ülkeye ciddi katkı sağladıklarını kaydeden Gümüşdere, "Halı üreten firmalar yün iplik tedarikini bizden karşılıyorlar. Diğer yandan şehir dışında kilim ve halı imalatı yapanlara da şirketimiz tarafından yün iplik veriliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile kurulan bu şirketin o zaman imzalanan açılış belgesini bir tabloya hazırlattık. Şirketimize gelenler görüp inceleyebiliyor." diye konuştu.

Gümüşdere, 87 yıllık işletmenin herhangi bir modernizasyona gitmeden, tarihi yapısını bozmadan çarklarını döndürdüğünü dile getirdi.

Demirci tarihine ışık tutması açısından bu şekilde devam ettiklerini anlatan Gümüşdere, "Şirketimizin 2030 yılına kadar faaliyetini sürdürmesi için karar aldık. Kongremizi 2023 yılında yapacağız. İlçemizde organize sanayi kurulma çalışmaları var. Kurulması halinde buradaki makineleri oraya taşıyarak, faaliyetimizi orada sürdüreceğiz ama bu iş yeri aynı tarihi ile kalmaya devam edecek." dedi.

Türkiye, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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