Son Dakika Haberleri: Manisa'nın Tek Kadın Halk Otobüsü Şoförü Serginin İlgi Odağı Oldu

Manisa'nın Tek Kadın Halk Otobüsü Şoförü Serginin İlgi Odağı Oldu

1 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından 'Hayatın içinde kadın' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Manisa'nın Tek Kadın Halk Otobüsü Şoförü Serginin İlgi Odağı Oldu, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından 'Hayatın içinde kadın' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Dernek Üyesi Emel Aydoğan tarafından çekilen Manisa'nın tek kadın Özel Halk Otobüsü Şoförü Fatma Güngör'ün fotoğrafı, sergide ilgi odağı oldu.

Manisa Fotoğraf Derneği tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Forum Magnesia AVM'de 'Hayatın içinde kadın' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Birbirinden farklı fotoğraf karelerinin oluşturduğu serginin açılışına, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel başta olmak üzere Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri ve çok sayıda fotoğrafsever katıldı.

Çoğunluğu çalışan kadınların fotoğraflarının yer aldığı sergide, Dernek Üyesi Emel Aydoğan tarafından çekilen Manisa'nın tek kadın Özel Halk Otobüsü Şoförü Fatma Güngör'ün fotoğrafı ilgi odağı oldu. Serginin açılışına da katılan Fatma Güngör, sergide yer almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

Manisa, Yaşam
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