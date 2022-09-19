Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, İzzettin Mahallesi'nde ikamet eden M.A'ya ait meyve bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da 1,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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