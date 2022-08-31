Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Turgutlu'da kutlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüş ve konserle kutlandı.
Atatürk Bulvarı Kozapazarı civarında başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüsnü Uz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Fener alayı sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Çetin Akın da konseri izleyenler arasında yerini aldı.
Gecede İrem Derici'nin katıldığı Zafer Konseri düzenlendi.
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