Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Turgutlu'da kutlandı - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Turgutlu'da kutlandı

31.08.2022 11:13
Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Turgutlu'da kutlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüş ve konserle kutlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüş ve konserle kutlandı.

Atatürk Bulvarı Kozapazarı civarında başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüsnü Uz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fener alayı sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Çetin Akın da konseri izleyenler arasında yerini aldı.

Gecede İrem Derici'nin katıldığı Zafer Konseri düzenlendi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Turgutlu'da kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Turgutlu'da kutlandı - Son Dakika
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