EVİN BAHÇESİNE GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ YAKALADI - Son Dakika
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EVİN BAHÇESİNE GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ YAKALADI

03.08.2022 17:45

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından özel bir aparat yardımıyla yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından özel bir aparat yardımıyla yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak'taki bir apartmanın sakinleri, bugün saat 15.00 sıralarında bahçede bir yılan olduğunu fark etti. Yılanı kendi imkanlarıyla bahçeden uzaklaştırmaya çalışan apartman sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin özel bir aparat yardımıyla 1 metre uzunluğundaki yılanı yakalamasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Yılan itfaiye ekibi tarafından doğal ortamına götürülüp, bırakıldı. Apartman sakini Ayşe Güven, "Komşular yılanı görmüş. Video çekip durumu yetkililere bildirmişler. Onlarda gelip, yılanı yakaladı. Zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Yılanı yakalayan itfaiye görevlilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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Baraka alev alev yandı Baraka alev alev yandı Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVİN BAHÇESİNE GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ YAKALADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EVİN BAHÇESİNE GİREN YILANI İTFAİYE EKİPLERİ YAKALADI - Son Dakika
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