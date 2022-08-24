Anne ve karnındaki bebeğe hüzünlü veda - Son Dakika
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Anne ve karnındaki bebeğe hüzünlü veda

24.08.2022 16:00

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 aylık hamileyken evinde düşerek geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Sümbül Güneş Karakuş ve bebeği öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 aylık hamileyken evinde düşerek geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Sümbül Güneş Karakuş ve bebeği öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Dalbahçe Mahallesinde oturan 4 yıllık evli Ömer-Sümbül Karakuş çifti ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanırken 32 yaşındaki anne adayı Sümbül Karakuş evde düşme sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadın ve karnındaki 7 aylık bebeği Turgutlu Hüseyniye Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Turgutlu Mezarlığında toprağa verildi. Sümbül Karakuş'un eşi Ömer Karakuş ile yakınlarının ayakta güçlükle durdukları görülürken genç kadın ve bebeği dualar ve gözyaşlarıyla ebedi istirahatgahlarına uğurlandı.

Sümbül Karakuş'un eşi Ömer Karakuş ise 4 yıllık eşi ve henüz doğmamış kızını toprağa vermenin acısını yaşadı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve karnındaki bebeğe hüzünlü veda - Son Dakika

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