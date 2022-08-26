Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı, trafik kazaları meydana geldi, su birikintilerinde mahsur kalan araç, sürücüler ve vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçe merkezinde 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle pek çok mahallede ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri, sular altında kaldı. Suların doldurduğu İzmir- Ankara E-96 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Su baskınları nedeniyle yolda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bazı caddelerde su baskınları nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.