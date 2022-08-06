Subaşı Mahallesi Girgin Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde bugün saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahelesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası atölyede hasar oluştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

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