Manisa'da otel odasına uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Manisa'da otel odasına uyuşturucu operasyonu

13.08.2022 20:38
Manisa'da otel odasına uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otel odasına yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otel odasına yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Turgutlu ilçesinde bir otel odasında yapılan aramada; 101,36 gram metamfetamin maddesi, 3,86 gram esrar maddesi, 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve 11 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da otel odasına uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da otel odasına uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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