Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu - Son Dakika
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Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu

08.08.2022 21:26
Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilde bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilde bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, plakası açıklanmayan bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada İzmir'e gittiği tespit edilen araçta, bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.B (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
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Durdurulan araçta Kaleşnikof'la yakalanan şahıs tutuklandı Durdurulan araçta Kaleşnikof'la yakalanan şahıs tutuklandı Polisin durdurduğu otomobilde uzun namlulu silah ile 496 adet mermi ele geçirildi Polisin durdurduğu otomobilde uzun namlulu silah ile 496 adet mermi ele geçirildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu - Son Dakika
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