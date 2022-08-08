Manisa'da şüpheli otomobilde kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada İzmir 'e gittiği tespit edilen araçta, bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi bulundu.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilde bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 496 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

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