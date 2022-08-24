Olay, önceki gün kırsal Dalbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 7 aylık hamile Sümbül Güneş Karakuş, evde bir anda dengesini kaybedip, düştü. Eşi Ömer Karakuş'un hareketsiz halde bulduğu kadın, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Düşüp, başını yere vurduğu belirlenen Karakuş'un beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedavi altına alınan Karakuş, hastanede hayatını kaybetti. doktorların çabalarına rağmen Karakuş'un karnındaki bebeği kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Sümbül Güneş Karakuş'un cenazesi, bugün öğle vakti İmam Hüseyin Camii'nde kılınan namazın ardından Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Turgutlu, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hamile kadın beyin kanamasından öldü, karnındaki bebeği kurtarılamadı - Son Dakika

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