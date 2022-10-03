Erdoğan'dan asgari ücretliyi heyecanlandıran sözler: Arkadaşlar bu böyle olmaz

Yunanistan'la yaşanan gerilime Almanlar da dahil oldu! Türkiye için AB'ye skandal çağrı

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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