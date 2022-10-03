Turgutlu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Turgutlu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

03.10.2022 15:34

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda yapılan yürüyüşte, katılımcılar "Sağlık için hareket et", "Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa", "Sağlıklı beslenme, hareketli hayat" pankartları taşıdı.

Etkinliğe, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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