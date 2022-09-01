Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi

01.09.2022 22:02
Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 170 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 170 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaptıkları dron destekli çalışmada, esrar ekildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 20 kök Hint keneviri ile torba içerisinde 170 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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