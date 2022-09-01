Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaptıkları dron destekli çalışmada, esrar ekildiğini tespit etti.

Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da 170 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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