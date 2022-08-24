Dolu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi - Son Dakika
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Dolu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi

24.08.2022 19:13

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi.

Öğleden sonra şiddetli yağmur ile iri taneli dolunun etkili olduğunu belirten Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Kısmı de olsa zararın oluştuğunu tahmin ediyoruz. Arpalık mevkisinde ve Gediz Kıyısı'ndaki üzüm bağlarında, mısır tarlalarında ve az da olsa biber tarlalarında zarar oluştu. Henüz zararın boyutu hakkında bir şey söylemek pek mümkün değil. Yarın bir tespit yapacağız, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi - Son Dakika

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