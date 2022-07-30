Esrar ve kenevirlerin ele geçirildiği bağ evinin sahibi aranıyor - Son Dakika
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Esrar ve kenevirlerin ele geçirildiği bağ evinin sahibi aranıyor

30.07.2022 12:29
Esrar ve kenevirlerin ele geçirildiği bağ evinin sahibi aranıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ihbar sonucu arama yapılan bir bağ evinde 222 gram esrar, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ihbar sonucu arama yapılan bir bağ evinde 222 gram esrar, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma bağ evinin sahibini arama çalışmalarına devam ediyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Ova bölgesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jasat ve 9. Jasat Timi tarafından yapılan istihbari çalışmaları neticesinde; şüpheli E.Ç. (56) isimli şahsın arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı sonrası 29 Temmuz günü saat 16.30 sıralarında belirtilen arazide yapılan aramada boyları 100 ile 280 santimetre arasında değişen 23 kök kenevir bitkisi, arazi içerisinde bulunan bağ evinde yapılan aramada ise 222 gram kubar esrar ile 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda başlatılan tahkikat sürerken şüpheli şahsı yakalama çalışmalarına ise devam edildiği açıklandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Turgutlu, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esrar ve kenevirlerin ele geçirildiği bağ evinin sahibi aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esrar ve kenevirlerin ele geçirildiği bağ evinin sahibi aranıyor - Son Dakika
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