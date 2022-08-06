Cemil Şanlı'nın (28) kullandığı 48 N 1963 plakalı otomobil, dün Güney Mahallesi girişinde karşı yönden gelen 45 FD 347 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Şanlı ile Mahmut Özdemir, Şefika Özdemir, Nazime Aygumürler ve Kerim Taş yaralanmış, yaralılar Turgutlu'daki hastanelere kaldırılmıştı. Şefika Özdemir daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Mahmut Özdemir, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da trafik kazasında yaralanan 5 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.