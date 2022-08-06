Manisa'da trafik kazasında yaralanan 5 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da trafik kazasında yaralanan 5 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti

06.08.2022 01:15
Manisa'da trafik kazasında yaralanan 5 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada yaralanan 75 yaşındaki Şefika Özdemir, hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada yaralanan 75 yaşındaki Şefika Özdemir, hastanede yaşamını yitirdi.

Özdemir, Manisa Şehir Hastanesi'ndeki yaşam savaşını kaybetti.

Turgutlu'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemil Şanlı (28), Mahmut Özdemir (58), Kerim Taş (43) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Nazime Aygumürler'in (41) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cemil Şanlı'nın (28) kullandığı 48 N 1963 plakalı otomobil, dün Güney Mahallesi girişinde karşı yönden gelen 45 FD 347 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Şanlı ile Mahmut Özdemir, Şefika Özdemir, Nazime Aygumürler ve Kerim Taş yaralanmış, yaralılar Turgutlu'daki hastanelere kaldırılmıştı. Şefika Özdemir daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen 45 FD 347 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için jandarmanın çalışması sürüyor.

YORUMLAR
500
Manisa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü Manisa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Mahmut Özdemir, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da trafik kazasında yaralanan 5 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
00:20 Denetimden kaçmak isterken yakalanan sürücüye 4 ayrı suçtan 4 bin 500 TL ceza kesildi
00:15 Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yapılan çifte indirim bu gece yarısından itibaren etkili olacak
00:07 Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti
23:51 UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi!
23:47 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir
23:43 Madde bağımlısı şahıs döner bıçağıyla terör estirdi! Kıyafetlerini çıkartıp kendine zarar verdi
23:32 Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat
23:03 Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 01:15:41. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da trafik kazasında yaralanan 5 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement