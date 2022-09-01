Turgutlu'da ormanlık alanda kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Turgutlu'da ormanlık alanda kenevir bitkisi ele geçirildi

01.09.2022 20:53
Turgutlu'da ormanlık alanda kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan Dron çalışmasında 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan Dron çalışmasında 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Ayvacık Mahallesinde ormanlık alana ekilmiş boyları 50 ile 150 santimetre arasında değişen 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, Turgutlu JASAT ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin birlikte yaptığı Dron ile havadan kontrollerde ormanlık alana ekilmiş kenevir bitkisi tespit edildi. Turgutlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından yapılan çalışmada olay yerinde 170 gram kurutulmuş kubar esrarda bulundu.

Jandarma ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Turgutlu, Jandarma, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turgutlu'da ormanlık alanda kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu'da ormanlık alanda kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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