Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, Turgutlu JASAT ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin birlikte yaptığı Dron ile havadan kontrollerde ormanlık alana ekilmiş kenevir bitkisi tespit edildi. Turgutlu Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından yapılan çalışmada olay yerinde 170 gram kurutulmuş kubar esrarda bulundu.

Kaynak: İHA

Turgutlu, Jandarma, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Turgutlu'da ormanlık alanda kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.