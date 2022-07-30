Manisa'da 222 gram esrar ile 23 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 222 gram esrar ile 23 kök Hint keneviri ele geçirildi

30.07.2022 20:20
Manisa'da 222 gram esrar ile 23 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 222 gram esrar ile 23 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 222 gram esrar ile 23 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutlu Ovası'nda tarım arazisinde uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, E.Ç'ye (56) ait tarım arazisinde ve bağ evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 222 gram esrar, 23 kök kenevir ile 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

E.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Esrar ve kenevirlerin ele geçirildiği bağ evinin sahibi aranıyor Esrar ve kenevirlerin ele geçirildiği bağ evinin sahibi aranıyor
Kaynak: AA

Turgutlu, Kenevir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 222 gram esrar ile 23 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 222 gram esrar ile 23 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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