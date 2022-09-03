Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

03.09.2022 00:40
Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

İzmir- Ankara kara yolu Derbent Mahallesi kavşağında, 45 ZC 6764 plakalı kamyonetle 23 AAJ 83 ve 35 VUP 14 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Seyhan A. (25), Hanım A. (40), Mehmet A. (50) ve Burçin A. (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Turgutlu, Ankara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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