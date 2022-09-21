Turgutlu'da okul önlerindeki yaya geçidi çizgileri yenilendi - Son Dakika
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Turgutlu'da okul önlerindeki yaya geçidi çizgileri yenilendi

21.09.2022 22:52
Turgutlu'da okul önlerindeki yaya geçidi çizgileri yenilendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul çevrelerinde silinen yaya geçidi çizgileri yenilendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul çevrelerinde silinen yaya geçidi çizgileri yenilendi.

Turgutlu Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir ile Turgutlu belediyeleri iş birliği ve "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla ilçedeki okulların çevrelerinde çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında okul önlerinde silinen yaya geçidi çizgileri yenilendi.

Yaya öncelikli trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla sürücülere broşür dağıtıldı.

Düzenlenen etkinliğe Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da okul önlerindeki yaya geçidi çizgileri yenilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu'da okul önlerindeki yaya geçidi çizgileri yenilendi - Son Dakika
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