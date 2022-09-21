Eskişehir'de iki kişinin öldüğü kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da okul önlerindeki yaya geçidi çizgileri yenilendi - Son Dakika

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