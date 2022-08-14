Manisa'da otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

14.08.2022 01:45
Manisa'da otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otele düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otele düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbarat üzerine dün, bir otele uyuşturucu operasyonu düzenledi. Otelde bir odada yapılan aramada 101 gram metamfetamin, 3,86 gram esrar, 5 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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