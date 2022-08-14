Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbarat üzerine dün, bir otele uyuşturucu operasyonu düzenledi. Otelde bir odada yapılan aramada 101 gram metamfetamin, 3,86 gram esrar, 5 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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