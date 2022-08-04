Ot yangını tarihi kaplıcalara sıçramadan kontrol altına alındı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otlarla kaplı alanda çıkan yangın, bölgedeki tarihi Urganlı Kaplıcaları'na sıçramadan 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi.

Cambazlı ile Urganlı mahalleleri arasındaki otlarla kaplı alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Tarihi Urganlı Kaplıcaları'na yakın bir noktada başlayan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu, Ahmetli ve Gölmarmara itfaiye amirlikleri ile Turgutlu ve Ahmetli Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabasıyla 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında Urganlı Kaplıcaları'na ait bir depo zarar gördü.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan , bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Öte yandan, yangına müdahale eden 2 itfaiye görevlisinin dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilere ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.