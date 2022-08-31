Turgutlu'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Turgutlu'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü

31.08.2022 15:13

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otoparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otoparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Turan Mahallesi'nde bulunan Turgutlu Belediyesi hizmet binasının altındaki otoparkta yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Elektrik dağıtım merkezinde yaşanan kısa devre nedeniyle çıktığı belirlenen yangına müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası otoparkta giriş ve çıkışlar normale döndü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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