Polisin durdurduğu otomobilde uzun namlulu silah ile 496 adet mermi ele geçirildi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uzun namlulu silah ve 496 adet mermi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Grup Amirliği, Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Turgutlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otomobilde uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir'e gitmekte olan otomobili durduran ekiplerin araçta yaptığı aramada uzun namlulu silah ve silaha ait 496 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü A.B. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.