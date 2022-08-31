Turgutlu ilçesinde belediye binasının bodrum katında bulunan elektrik dağıtım kontrol panellerinde yangın çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri intikal etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, yangının sıçramaması için önlemler alındı. Belediye Otoparkında yoğun duman etkili olurken, ekipler vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin duman nedeniyle tüplerle girdiği kattaki yangının söndürülmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Turgutlu Belediyesinin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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