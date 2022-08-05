Turgutlu'daki Mama Üretim Tesisi deneme üretimine başladı

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Bu uygulamanın her yerde başlamasını istediklerini kaydeden Sallıtepe, "Sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Yaşam hakkına saygı duyulmasını istiyoruz." dedi.

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe 8-9 yıldır sokak hayvanları için çalışmalar yaptığını, son dönemde bu konuda farkındalığın arttığını söyledi.

Kaynak: AA

Çetin Akın, Turgutlu, Subaşı, Manisa, Güncel, Son Dakika

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