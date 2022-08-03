Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

03.08.2022 21:34
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstasyonaltı Mahallesi şüphe üzerine durdukları İ.Ö'de (39) sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Polis ekipleri, İ.Ö'nün uyuşturucu maddeyi temin ettiği H.K. (22) ile S.T. (20) isimli 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. tutuklandı.

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Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kaynak: AA

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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