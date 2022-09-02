Kişinin uyuşturucu maddeyi temin ettiği şüpheliyi tespit eden ekipler, kişinin evinde yaptığı aramada 4,86 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ve bir miktar para ele geçirdi.

Kaynak: AA

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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