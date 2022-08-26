Ekipler, Turgutlu merkezde bazı kişi ve araçları durdurarak arama yaptı. Aramalarda, 901 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 960 lira ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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