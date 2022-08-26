Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

26.08.2022 00:46
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Turgutlu merkezde bazı kişi ve araçları durdurarak arama yaptı. Aramalarda, 901 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 960 lira ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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