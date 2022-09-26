Manisa'da otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

26.09.2022 17:06
Manisa'da otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Fatma Nur İtik'in (14) cenazesi toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Fatma Nur İtik'in (14) cenazesi toprağa verildi.

Alparslan Türkeş Tüneli çıkışında dün yolun karşısına geçmeye çalışan İtik'e, İzmir'den Ankara yönüne giden Cafer A'nın kullandığı 35 AFM 77 plakalı otomobil çarptı.

Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İtik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Cenaze, kız çocuğunun yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındıktan sonra helallik alınmak üzere Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine, ardından da Selvili Mescit Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazının ardından ortaokul öğrencisi kızın naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi.

Gözyaşı döken baba Ramazan İtik, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, İtik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, öğretmenler ve küçük kızın sınıf arkadaşları da katıldı.

YORUMLAR
500
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 8'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ FATMANUR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 8'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ FATMANUR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaynak: AA

Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:06:36. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement