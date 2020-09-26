Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki futbol sahası yapım çalışmaları başladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde futbol sahası yapım çalışmaları başlatıldı.

Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki 8 bin 500 metrekarelik alana inşa edilecek tesiste 480 kişi kapasiteli tribün, 4 soyunma odası, hakem odası, sağlık odası, kafeterya, idari bölüm yer alacak.

Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz, saha çalışmalarının 2014 yılında başlatıldığını ve zemin iyileştirmesinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tamamlanacağının sözünü vermesi sonrasında hızlı bir şekilde inşaat yeniden başladı. Mahallemizde 2 amatör küme takımı var. Ayrıca tesisimizden çevredeki 10 mahalle ve diğer kulüplerimiz de faydalanabilecekler. Yapımında emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.