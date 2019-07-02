- Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra...
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
'nın Turgutlu
ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir- Ankara
yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
Üniversiteyi karıştıran şantaj olayında Rektör'ün ifadesi ortaya çıktı!
Osmaniye'deki sır cinayet çözülemedi: Dehşet vericiydi, orada çıldırdım!
Aydın'da akrep alarmı! Küçük kız yoğun bakıma alındı