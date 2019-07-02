Son Dakika Haberleri: - Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra...
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- Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra...

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir- Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
- Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
turgutlu, manisa, ankara, izmir, 3. Sayfa
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