İlçede kurtuluşun yıldönümü ve Manisa Sultani üzümünün hasat dönemi dolayısıyla "Zurnaların Çığlığı" etkinliği de yapıldı.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Çetin Akın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Demokrasi, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri yapıldı - Son Dakika

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