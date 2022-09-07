Turgutlu'da Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri yapıldı - Son Dakika
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Turgutlu'da Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri yapıldı

07.09.2022 12:58

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında "Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri" düzenlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında "Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri" düzenlendi.

Kurtuluşun 100. yılı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Çetin Akın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Etkinlikte halk oyunları gösterisinin yanı sıra ve "Küllerinden Doğan Kasaba" adlı oratoryo düzenlendi.

Zurna sanatçıları sahne aldı

İlçede kurtuluşun yıldönümü ve Manisa Sultani üzümünün hasat dönemi dolayısıyla "Zurnaların Çığlığı" etkinliği de yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen etkinlikte ilçeden ve ülkenin çeşitli yerlerinden zurna sanatçıları sahne aldı.

Etkinlikte sanatçı Serkan Çağrı'nın yanı sıra, Halil Çokyürekli, Basri Eğriboyun, Buğra Kutbay, Emrah Toplar, Erman Çalgıcı, Ersin Sergen, Fuat İlbey, Haydar Curacı, Hüseyin Toplar, Işık Soğukkuyu, Muharrem Sargın, Muharrem Çokyürekli, Ömer Altuntaş, Rıza Yanıkçolan, Sebahattin Çil, Eren Mert İlbey ve TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Spiker Sabahattin Gülümser yer aldı.

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Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü
Kaynak: AA

Demokrasi, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri yapıldı - Son Dakika

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