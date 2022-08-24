Manisa'da iki ilçede kenevir operasyonu - Son Dakika
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Manisa'da iki ilçede kenevir operasyonu

24.08.2022 12:34
Manisa'da iki ilçede kenevir operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kenevir operasyonlarında toplam 519 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 14 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kenevir operasyonlarında toplam 519 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 14 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alan içinde 126 kök kenevir bitkisi, Alaşehir ilçesinde de yine ormanlık alan içinde 393 kök Hint Keneviri ve 3 kilo 14 gram kurutulmaya bırakılmış Hint Keneviri ele geçirildi.

Dron ile tespit edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kurudere Mahallesinde 23 Ağustos saat 13.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü unsurları, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen dron faaliyeti esnasında sarp arazi yapısına sahip ormanlık alan içerisinde boyları 160 ile 280 santimetre arasında değişen 126 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturmaya başlanılırken, Jandarma OYİ Timi tarafından yapılan olay yeri incelemesinde torba içerisinde iki kilogram suni gübre bulundu. Gübre torbası kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli veya şüphelilerin tespit ve yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Ormanlık alanda kurutmaya bırakmışlar

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7. JASAT Timince yasa dışı kenevir ekimi ile ilgili yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 23 Ağustos günü saat: 14.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi Tilkitepe Mevkiinde çok sayıda kenevir bitkisinin ekili olduğu bilgisine ulaşıldı. Aynı gün saat: 19.00 sıralarına kadar Alaşehir 7. JASAT ve Alaşehir Merkez Jandarma Merkez Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan arama faaliyeti sonucunda ormanlık alan içinde, boyları 125 ile 220 santimetre arasında değişen 393 kök Hint Keneviri bitkisi ve 3 kilo 14 gram ağırlığında kurumaya bırakılmış (kubar) Hint Keneviri ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme Timince gerekli incelemeler yapılırken, şüpheli ya da şüphelilerin tespiti çalışmalarına başlandığı açıklandı. - MANİSA

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Manisa'da kenevir operasyonu Manisa'da kenevir operasyonu
Kaynak: İHA

Turgutlu, Jandarma, Hisarcık, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da iki ilçede kenevir operasyonu - Son Dakika

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