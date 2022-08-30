Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptığı konuşmada, "Milli Mücadelenin 100. yılını geride bırakmanın gururunu, sevincini yaşamaktayız. Bunu hep birlikte paylaşmak, paylaşarak çoğaltmak için buradayız. Yüreğinizdeki vatan sevgisine sağlık." ifadelerini kullandı.

Kula'da da Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı Turgutlu ve Kula'da kutlandı - Son Dakika

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