Manisa'nın turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışma başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu, Manisa'nın eşi benzeri olmayan turistik ve tarihi yerlerini tanıtmak amacıyla gezi düzenlemeye başladı. Komisyon, Manisa'nın turistik ve tarihi yerlerinde gezerek, Manisa'ya yerli ve yabancı turist çekmek adına yerinde istişarelerde bulundular.



Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu, yerli ve yabancı turistleri Manisa'ya getirebilmek amacıyla kuruldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Büyükşehir Belediyesi İdari Mali Hizmetler Şube Müdürü Hasan Torun, Büyükşehir Meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi personellerinden oluşan komisyon Salihli ve Alaşehir ilçelerine giderek tarihi ve turistik yerleri inceledi ve istişarelerde bulundu. Komisyon, Salihli'de Sart Gimnazyumu ve Artemis Tapınağı'nı; Alaşehir'de Bakkal Şükrü Evi, St. Jean Kilisesi ve Kurşunlu Han'ı gezdi.



Komisyon ilk olarak Salihli ilçesine giderek Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Kayda, değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini belirterek, komisyona teşekkür etti. Komisyon üyeleri, buradan Sart Gimnazyumu ve Artemis Tapınağı'nı rehber eşliğinde dolaşarak tarihi yapıları yakından inceledi ve istişarelerde bulundu.



İkinci durak olarak Alaşehir'e giden komisyon üyeleri, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu ile de istişarelerde bulunan komisyon buradan Bakkal Şükrü Evi, St. Jean Kilisesi ve Kurşunlu Han'ı sırayla gezdi. Toplanan komisyonda, gerekli görülen tarihi yapıların tekrardan restore edilip hayata geçirilmesi amaçlandı. Böylece, yerli ve yabancı turistlerin Manisa'ya daha fazla getirilebileceği ve Manisa'nın tarihi ve turistik açıdan da cazibe merkezi haline geleceği belirtildi. Komisyonun gezerek ön çalışma yaptığı programda Manisa Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi birlikte çalışarak Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başında çalıştay yapılmasının da planlandığı ifade edildi. Çalıştay sonunda, seyahat acenteleri çağrılacak ve Manisa'da iki gün boyunca konuk edilerek Manisa'nın tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Bu görülecek ve gezilecek yerlerin haritası çıkarılarak, kitapçık hazırlanacak.



"Manisa'mızı turistik olarak da ön plana çıkaracağız"



Manisa Büyükşehir Belediyesi İdari Mali Hizmetler Şube Müdürü Hasan Torun, "Manisa'nın kalkınması adına ilgili kurumlar bizlerden yardımlarını esirgemezlerse seviniriz. Manisa'mız marka kentler arasında 15. sırada yer almakta. Ama bizim şehrimiz tarım ve sanayiyle ön plana çıkmakta. Çok güzel tarihi ve turistik yerlerimiz olmasına rağmen turistik yer olarak ön plana çıkamıyoruz. Bu konuda tarihi ve turistik olan başka illeri de yakından inceleyeceğiz. Cengiz Başkanımız da desteklerini hiç esirgemiyor. İnşallah diğer kurumlar da desteklerini esirgemezler" ifadelerini kullandı. - MANİSA