Manisa'nın ünlü Poyraz Karpuzu'nda hasat sevinci - Son Dakika

Manisa'nın ünlü Poyraz Karpuzu'nda hasat sevinci

- Manisa'nın ünlü Poyraz Karpuzu'nda hasat sevinci Ünlü Poyraz Karpuzu'nda gecikmeli hasat başladı 18 yıllık karpuz üreticisi Mehmet Aydın: "Poyraz Karpuzu çok lezzetlidir" "Komşu ziyaretine karpuz götürün üretici kazansın" "Bizi üzen diğer bölge karpuzlarının Poyraz karpuzu altında...

- Manisa'nın ünlü Poyraz Karpuzu'nda hasat sevinci

Ünlü Poyraz Karpuzu'nda gecikmeli hasat başladı

18 yıllık karpuz üreticisi Mehmet Aydın:

"Poyraz Karpuzu çok lezzetlidir"

"Komşu ziyaretine karpuz götürün üretici kazansın"

"Bizi üzen diğer bölge karpuzlarının Poyraz karpuzu altında satılmasıdır"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "3 bin dekar alanda karpuz üretiliyor"

MANİSA - Ege Bölgesi'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları Mahallesinde ilk hasat heyecanı yaşandı.

Salihli Ovası'nın zirai değerlerinden olan ve özellikle de Poyrazdamları Mahallesinde yetişen, ismini yetiştiği yerden alan, lezzeti, kokusu ve aromasıyla Ege Bölgesi'nde marka haline gelen Poyraz Karpuzu'nun hasadına başlandı. Kaledibi mevkiinde yetişen ve kilosu 1 ile 1 buçuk liradan satılan karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

"Hasada gecikmeli başladık"

18 yıllık karpuz üreticisi Mehmet Aydın, 20 Şubatta diktikleri karpuz fidelerinin havalardan da kaynaklı gecikmeli de olsa karpuz hasadına başladıklarını söyledi. Aydın "Normalde 90-95 günde hasadımıza gelen ürünler bu sene 120 günü buldu. Bugün hayırlısı ile mahsulümüzün hasadımıza başladık. Şuan Poyraz'ın kırlarında hasat başladı, bu ürünler ilk ürünler olup, kır bölge yapısı gereği hasat erken oluyor. Önümüzdeki haftalarda kırım hızlanarak devam edecek" dedi.

"Poyraz karpuzu çok lezzetlidir"

"Poyraz karpuzunun tadı diğer bölgelerdeki karpuzlara göre daha üstün" diyen Aydın "Karpuzun iç kalitesi, içerisinin yumuşaklığı, dayanıklılığı ve raf ömrü olarak yetiştirildiği toprak yapısı itibariyle çok farklıdır. Tadı farklı olduğu gerekçesiyle Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta, Çanakkale ve İstanbul'da Poyraz karpuzu adıyla satılıyor. Poyraz karpuzu piyasada bir yer edindi. Antalya ve Adana gibi karpuz üretimin yer aldığı piyasada Poyrazdamları Karpuz üretiminde kendisine yer etmeyi başardı. Çünkü Poyraz karpuzu çok lezzetlidir. Hasada bugün başlamamıza rağmen, bizim bundan önce en büyük şikayetimiz emek hırsızlığıydı. Adana ve Antalya'dan getirilen ürünleri, Poyraz Karpuzu adı altında satış yapıyorlar. Bu da Poyraz Karpuzunun adını bir nevi de olsa kötülüyor. Bu saatten sonra daha yakın bölgelerimizdeki tezgahlarda Poyraz Karpuzu yer alırken, önümüzdeki günlerde ise diğer illerdeki tezgahlarda yerini alır." şeklinde konuştu.

"Gazlı içecek yerine karpuz götürün"

Korona virüs ve kansere karşı vatandaşları karpuz tüketmeye davet eden Aydın, "İnternet ve sosyal medyada araştırdığımıza göre bu karpuz korona virüsün bir numaralı ilacıymış" diye konuştu. Hasta ve komşu ziyaretlerine giderken, gazlı içecekler yerine karpuz veya meyve çeşitlerinden götürülmesini isteyen üretici Aydın, "Hem sizlerden veya içinizden birisi olan üreticinin para kazanmasına vesile olursunuz. Çünkü biz karpuzu üretmemize rağmen son 3 yıldır aynı paraya satıyoruz. Fakat masraflarımız yüzde 80-90 oranında zamlandı. Kazancımız çok az olmasına rağmen karpuz üretiminden zarar ettiğimiz yıllar oldu. Dekar verimi belli, gideri belli, sattığımız fiyatlar belli, herkesin düşündüğü gibi afaki paralar kazanmıyoruz. Biz azdan yetinmeyi biliyoruz. Halkımızdan en büyük isteğimiz, bizlere gerekli değeri gösterip destek çıksınlar. Bazen en büyük zorumuza giden ürünün para yapmayıp, zarar etse dahi tarlada kalan mahsullerimiz oluyor. Hiç para kazanmamak önemli olmuyor, 120 gün emek çektiğimiz mahsulün ezilip, yerde kaldığını gördüğümde benim içim acıyor" şeklinde konuştu.

"3 bin dekar alanda karpuz üretiliyor"

Poyrazdamları Mahallesi Kaledibi mevkiinde sezonun ilk karpuzunu hasat eden üreticileri tarlada ziyaret eden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, üreticilere sezonun hayırlı olmasını diledi. Karpuzun Salihli'nin zirai değerlerinden olduğunu belirten Yalvaç, "Aromasıyla, rengiyle, tadıyla Poyraz Karpuzu Salihli'deki pazarlarımızdan ziyade bundan sonra Türkiye'nin her yerine göndererek tezgahlarda yerini alacaktır" dedi. Salihli Ovası'nda yaklaşık 3 bin dekar alanda karpuz üretiminin yapıldığını vurgulayan Yalvaç şunları söyledi: "Bunun büyük bir bölümü Poyraz Karpuzu olan ve adı gibi Poyrazdamları'nda yetiştirilmektedir. Çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki, Antalya karpuz üretiminde her ne kadar ünlüde olsa, biz Poyraz Karpuzu olarak onlarla her zaman rekabet içerisin de olacağız."

Sürmeli'de hasat başladı

Öte yandan Poyrazdamları Mahallesinde üretimi yapılan erkenci 'Sürmeli' cinsi kavun hasadına da başlandı. Kavun üreticisi Ali Aydın, "Poyrazdamları Mahallesinde kavun kesimine başladık. Sürmelidir cinsi, kavunlarımız çok güzel, herhangi bir sıkıntısı yok. Üretici olduğumuz için gönül rahatlı ile herkese sunabiliyoruz" dedi. Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise, "Poyrazdamları Mahallemizin her ne kadar karpuzu ünlüyse, Sürmeli cinsi kavunlarımız da hasadına başlanmış olup, tezgahlarda yerini almıştır." diye konuştu.

Manisa'nın ünlü Poyraz Karpuzu'nda hasat sevinci

Salihli, Manisa, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'nın ünlü Poyraz Karpuzu'nda hasat sevinci - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi         
19:05
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak         
18:42
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti         
18:38
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken öldürdü ardından kendisini astı         
18:37
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor         
17:52
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor         
17:49
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı         
17:42
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi         
17:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 19:47:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'nın ünlü Poyraz Karpuzu'nda hasat sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei