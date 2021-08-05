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Manisa'nın Üretim Sektörünün Sorunları Dinlendi - Son Dakika

Manisa'nın Üretim Sektörünün Sorunları Dinlendi

05.08.2021 10:02
Manisa'nın Üretim Sektörünün Sorunları Dinlendi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu karar ile Manisa'da tarım ve hayvancılıkla ilgili sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelindi. Sivil toplum kuruluşlarının talepleri ve görüşleri alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından alınan karar üzerine, Manisa'da tarım ve hayvancılık üzerine çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşları, ziraat odaları, üretici birlikleri ve üretici kooperatifleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu ve Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu üyeleri bir araya geldi. Toplantının moderatörlüğünü Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta yaparken, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu Başkanı İbrahim Kara ile Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Başkanı Mustafa Ercan Bilgiç konuşmacı olarak yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bu etkinliğin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliği olmadığını, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bir etkinliği olduğunu kaydetti.

"Üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışacağız"

Yılmaz Usta, "Geçen ay büyükşehir belediye meclisinde alınan bir karar ile Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu ve Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu'ndan karma bir komisyon oluşturuldu. Manisa ilinin tarımla ilgili sorunları, bunun yerelde çözülebilecek olanları nelerdir, merkezi yönetimde takip edilmesi gereken noktalar varsa nelerdir, neler yapılmalıdır. Bunun üzerine komisyonumuz bir rapor hazırlayacak. Bu çalışmanın Temmuz ayındaki ilk ayağı olarak bayram tatili, Pandemi sürecini de göz önüne alarak, öncelikle bu sektör temsilcileri ile bir toplantı yapmak istedik. Ziraat odaları, kooperatifler, üretici birlikleri, kooperatif üst birlikleri, ziraat mühendisleri odası, kamu kurumları olarak TKDK İl Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve meclis üyelerimizle bir araya gelelim, çalışmanın ilk ayağını böyle bir toplantıyla yapalım dedik. Akabinde böyle bir süreçte meclis komisyonumuz ilçe ziyaretleri ve kurum ziyaretleri de gerçekleştirecek. Bütün paydaşları dinleyip, Manisa'da saha çalışması yapıp sonucunda hazırlayacağı raporu önce meclise sunacak, Belediye Başkanımıza sunacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak belirlenen sorunların yapılan önerilerin bizim yetki ve sorumluluğumuzda ya da çözebileceğimiz ayakta olanları varsa Büyükşehir Belediyesi olarak biz görev üstlenerek yerine getirmeye çalışacağız. Farklı kurumların, diğer kamu kurumlarının veya merkezi yönetimin yasal düzenleme noktasındaki çözümüne talepleri de olursa, meclis komisyonumuz bunların da takipçisi olarak çözmek için çalışmalarda bulunacak. Toplantının ve bir araya gelmemizin mahiyeti budur" diye konuştu. Yapılan açılış konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri söz alarak taleplerini ve görüşlerini ifade etti.

Sivil Toplum Kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa'nın Üretim Sektörünün Sorunları Dinlendi - Son Dakika


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