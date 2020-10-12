Manisa'nın yeni imar planı yılbaşına kadar meclise gelecek - Son Dakika

Manisa'nın yeni imar planı yılbaşına kadar meclise gelecek

12.10.2020 11:04
Manisa'nın yeni imar planı yılbaşına kadar meclise gelecek, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa TV'de katıldığı canlı yayında, imar plan çalışmalarında gelinen noktayı kamuoyuyla paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa TV'de katıldığı canlı yayında, imar plan çalışmalarında gelinen noktayı kamuoyuyla paylaştı. Hedeflerinin yılbaşına kadar planları meclise getirmek olduğunu belirten Başkan Ergün, "Önümüzdeki sürede bunu bitirmek boynumuzun borcu" dedi.

Manisa TV'de yayınlanan 'Kent ve Başkan' adlı programa canlı yayın konuğu olarak katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, imar plan çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Manisa'nın imar planlarının yaklaşık 30 sene önce yapıldığını hatırlatan Başkan Ergün, "O süreçten sonra da bu noktada bir çalışma yapılmıyor. Spil Dağı ile Gediz arasında sıkışan bir Manisa olmuşuz. Özel parselasyon yapılarak, gecekondulaşma yaşamış Manisa. Tabi gönül isterdi ki, bu imar planları zamanında yapılsaydı. 2009 yılında seçildikten sonra bu noktada üzerine kararlılıkla gideceğiz demiştik. Yaklaşık 2,5-3 sene süren çalışmayı tamamladık. Planlama aşamasına geldiğimizde meclise getirdik. Ancak askıya çıktığında siyasi olarak itirazlar getirildi ve mecliste iptal oldu. O günden bugüne geçen süreye baktığımızda 6,5-7 yıl geçti ve sonuçta Manisa kaybetti. Şu an belki de Manisa çok daha farklı noktada olacaktı. Bundan hem vatandaş faydalanacaktı hem de şehrin çehresi değişecekti. Sonuç itibariyle bu süreyi kaybettik" dedi.

"Yılbaşına kadar hedef koyduk"

O süreçte yine de boş durmadıklarını anlatan Başkan Ergün, "Yaklaşık 40'a yakın kurumdan görüşler topladık. Bunlardan en önemlileri DSİ'nin şehir içinden geçen sulama kanallarının deplasesi ile ilgili görüşü ve Tarım Bakanlığının kamu yararı kararı. Bu süreç yaklaşık 2 yıllık bir süreç. Manisa, büyükşehir olunca 15 belde daha bu plana dahil edildi. Yani çalışma alanı büyüdü. En son geldiğimiz noktada Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye milletvekillerimizle yaptığımız ziyarette kamu yararı kararını çıkarttık. Haftada en az iki gün imarla ilgili çalışma yapıyoruz. Ayda en az bir defa Yunusemre ve Şehzadeler belediye başkanlarımızın da heyetler halinde katıldığı toplantılar düzenliyoruz. Bu heyetlerle beraber teknik çalışmalar yapıyoruz. Biraz daha meşakkatli bir süremiz var. Yılbaşına kadar hedef koyduk. 5000'lik ve 1000'lik planlarımızı meclise getirmek. Hedefimiz yılbaşına kadar bitirmek. 1000'lik uygulamaları da daha ince çalışmaları gerektiriyor. Bu da nereden bakarsanız, en az 1 sene. Manisa resmen sıkıştı, arsa alanı kalmadı. Sonuçta bunları açmak zorundayız" diye konuştu.

"Şehrin gelecek 30-35 yılını planlıyoruz"

İmar plan çalışmaları kapsamında liseler kampüsü yapmak gibi bir düşüncelerinin de olduğunu ifade eden Başkan Ergün, "Millet bahçeleri, sosyal yaşam alanlarını şehrimize kazandırmak istiyoruz. Bu bir süreçtir. Öyle kısa sürede hayata geçmeyebilir ama şehrin gelecek 30-35 yılının planını yapmış oluyoruz. Önümüzdeki sürede bunu bitirmek boynumuzun borcu. Burada hem Şehzadeler Belediye Başkanımıza hem Yunusemre Belediye Başkanımıza bu süreçte teşekkür ediyorum. Bunu ne Cengiz Ergün tek başına yapar, ne de diğerleri. Bu bir ekip işi" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa'nın yeni imar planı yılbaşına kadar meclise gelecek
Manisa'nın yeni imar planı yılbaşına kadar meclise gelecek

Cengiz Ergün, Manisa, imar, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'nın yeni imar planı yılbaşına kadar meclise gelecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti
Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor         
11:03
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu         
09:44
Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada         
09:36
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar 3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar         
08:25
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz         
00:04
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:13:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'nın yeni imar planı yılbaşına kadar meclise gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei