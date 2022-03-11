Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Manisa'da akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, bazı mahalle yollarının kapanmasına neden oldu.

Demirci, Salihli, Turgutlu ve Soma ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları, Manisa Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, beyaz örtüyle kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar nedeniyle Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Karaköy ve Hacıisalar mahallelerine ulaşım sağlanamıyor.

Turgutlu- Ödemiş yolunda mahsur kalan bir sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı. Turgutlu-Ödemiş kara yoluna zincirsiz ya da kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Salihli ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, kar ve buzlanma nedeniyle kapandı.

Soma'yı Balıkesir'in Savaştepe ilçesiyle bağlayan kara yolunun Kızılören Mahallesi civarındaki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Spil Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1513 metre yükseklikteki Spil Dağı'nda yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.