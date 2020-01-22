Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika

Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir 'den de hissedilen sarsıntı, yerin 14 kilometre derinliğinde oluştu. - MANİSA

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Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir