Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 saat önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:58 Kaynak: İHA
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'den de hissedilen sarsıntı, yerin 14 kilometre derinliğinde oluştu. - MANİSA
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