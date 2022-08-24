Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

24.08.2022 20:18
Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli Tüneli çıkışında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Tırın arkasından gelen 6 araç ise birbirine çarptı.

Hafif şekilde yaralanan ikisi çocuk 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Tragger, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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