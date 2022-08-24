Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
İzmir-Manisa kara yolunun Sabuncubeli Tüneli çıkışında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Tırın arkasından gelen 6 araç ise birbirine çarptı.
Hafif şekilde yaralanan ikisi çocuk 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde sevk edildi.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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