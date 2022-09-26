Öte yandan aileler arasında önceki gün tartışma yaşandığı, Y.E'nin E.B, R.B. ve E.B. tarafından kaçırıldığı ancak polisin çalışmasıyla şüphelilerin araçta yakalandığı, bu olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'daki silahlı kavgada 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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