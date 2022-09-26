Manisa'daki silahlı kavgada 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'daki silahlı kavgada 3 kişi gözaltına alındı

26.09.2022 10:48
Manisa'daki silahlı kavgada 3 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı sokakta yaşayan husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı sokakta yaşayan husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Dün gece, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden iki aileye mensup kişiler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik tedbirleri alındı, özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonla evlerde arama yapıldı.

Aramalarda 1 pompalı tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.

Yaralananın olmadığı olayda M.B, A.B. ve İ.B. gözaltına alındı.

Öte yandan aileler arasında önceki gün tartışma yaşandığı, Y.E'nin E.B, R.B. ve E.B. tarafından kaçırıldığı ancak polisin çalışmasıyla şüphelilerin araçta yakalandığı, bu olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'daki silahlı kavgada 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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