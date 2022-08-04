Motosiklet hırsızları kamerada - Son Dakika
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Motosiklet hırsızları kamerada

04.08.2022 11:16
Motosiklet hırsızları kamerada

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apartmanda bulunan motosikleti çalarak kayıplara karışan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir apartmanda bulunan motosikleti çalarak kayıplara karışan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay 2 Ağustos sabaha karşı Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi 4753 Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen hırsız, güvenlik kamerası bulunan bir apartmana gelerek apartmanın içine park edilmiş motosikleti gözüne kestirdi. Cezmi Ergüden'e ait motosikletin etrafında bir süre keşif yapan yüzünde maskeli hırsız daha sonra işe koyularak sehpadan indirdiği motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için kapısının önüne gelen Cezmi Ergüden, motosikletinin yerinde olmadığını fark edince önce güvenlik kameralarını inceledi. Apartman içinde bulunan kameralardan motosikletin çalındığını gören Ergüden, durumu polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletinin bir an önce bulunmasını istediğini söyleyen Ergüden, "Sabah işe giderken baktım ki motosiklet yok. Kamera kayıtlarına baktığımda sabaha karşı 04.30'da girip motosikletimi çaldıklarını gördük. Motosikletimin bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızları kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Motosiklet hırsızları kamerada - Son Dakika
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